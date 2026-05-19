Κώστας Τσουρός: Και επίσημα πρόωρο τέλος για την εκπομπή “Το ‘χουμε”

Νωρίτερα κατά ένα μήνα και κάτι θα ρίξει αυλαία η καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ “Το ‘χουμε” που παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός.

Όπως αναφέρει το zappit.gr, οι συζητήσεις που είχαν γίνει πριν από καιρό, έδιναν ως πιο πιθανή ημερομηνία για το τέλος της εκπομπής την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zappit, το απόγευμα της Τρίτης αυτό έγινε και επίσημο, καθώς ανακοινώθηκε στους συνεργάτες της εκπομπής ότι σε 10 μέρες από σήμερα θα αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Μια εκπομπή που βρέθηκε από την αρχή της σεζόν στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ για πολλούς λόγους, τελικά ολοκληρώνεται στα τέλη του Μάη.

Ενδιαφέρον από εδώ και πέρα έχει η συνάντηση που εκκρεμεί ανάμεσα στον Κώστα Τσουρό και τον ΣΚΑΪ για το αν και πως θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, μια και ο παρουσιαστής έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο.