Φλωρίδης: Η τροπολογία επιτάχυνσης δικών για πολιτικά πρόσωπα δεν θίγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε ενημερωθεί η Κοβέσι

Την τροπολογία για την επιτάχυνση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα υπερασπίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο κ. Γιώργος Φλωρίδης ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι προωθούμενη ρύθμιση δεν θίγει το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απαντώντας παράλληλα στην αντιπολίτευση που υποστήριξε ότι η κα Λάουρα Κοβέσι έχει στείλει επιστολή με την οποία εκφράζει προβληματισμό για τις διατάξεις που αναμένεται να ψηφίσει η Βουλή σε λίγες ώρες είπε ότι η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ήταν ενήμερη, πρόσθεσε ωστόσο ότι θα καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι “στις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα απολύτως”.

“Τι κάνει η διάταξη για την οποία μιλάμε; Η διάταξη αυτή υπήρχε από το 2014 και όριζε την οργάνωση της ποινικής μεταχείρισης των πολιτικών προσώπων. Ίσχυε και τα 5,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ για να καταργηθεί μια μέρα πριν κλείσει η Βουλή το 2019 με τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες” είπε εισαγωγικά ο κ. Φλωρίδης για να προσθέσει: “Λέει η ρύθμιση ότι επι πλημμελημάτων για τα οποία η Βουλή έχει παράσχει άρση ασυλίας η δίκη πρέπει να οριστεί σε 3 μήνες. Για τα κακουργήματα οι διαδικασία εξελίσσεται από ειδικό εφέτη ανακριτή. Στις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα απολύτως. Κατά συνέπεια τι υπάρχει; Υπάρχει ανάγκη να έχουμε έμπειρο ανακριτή όπως είναι εφέτης ανακριτής”.

Ειδικά για τις αναφορές της αντιπολίτευσης ότι η κα Κοβέσι έχει στείλει επιστολή διαμαρτυρίας απάντησε: “Η κυρία Κοβέσι ήρθε στην Ελλάδα και συναντήθηκε μαζί μου. Στην συνέχει πήγε στο φόρουμ των Δελφών και είπε αυτό που σας διαβάζω επι λέξει: «Είχα την συζήτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις αλλαγές. Κατάλαβα ότι αυτό που θέλουν να κάνουν κάτι για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Συμφωνώ και το καλοσωρίζω».

Κυβερνητικά στελέχη: Η διάταξη δεν αλλάζει στον παραμικρό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Κυβερνητικά στελέχη, σχετικά με την τροπολογία του υπουργείου δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της διαδικασίας υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αναφέρουν τα εξής: