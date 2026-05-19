Ο Παύλος Ντε Γκρες σε δεξίωση του βασιλιά Καρόλου στο Μπάκιγχαμ

Σε μία λαμπερή δεξίωση του βασιλιά Καρόλου παρευρέθηκε και ο Παύλος Ντε Γκρες και πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες σχετικές φωτογραφίες.

Η σελίδα greek royal δημοσίευσε σχετικό υλικό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ο Παύλος Ντε Γκρες την ώρα που βρισκόταν στη λαμπερή εκδήλωση στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, ως καλεσμένος του βασιλιά Καρόλου. Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Σημειώνεται ότι τον Παύλο Ντε Γκρες και τον Κάρολο ενώνει συγγενική σχέση, καθώς ο βασιλιάς της Αγγλίας είναι ο νονός του πρωτότοκου γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

«Ο Παύλος Ντε Γκρες, υπό την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος του King’s Trust International, προσκλήθηκε από την Α.Μ. τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ σε μια ειδική δεξίωση στους κήπους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της 50ης επετείου από την ίδρυση του King’s Trust (1976).

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, ο Παύλος Ντε Γκρες συναντήθηκε με τους στενούς του συγγενείς, τον πρίγκιπα Hermann του Λάινινγκεν και τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Deborah. Και οι δύο πρίγκιπες είναι απόγονοι της βασίλισσας Βικτωρίας. Ο Παύλος Ντε Γκρες είναι ο πρωτότοκος γιος του βασιλέως Κωνσταντίνου των Ελλήνων, ενώ ο πρίγκιπας Hermann είναι γιος της πριγκίπισσας Μαρίας-Λουίζας της Βουλγαρίας και εγγονός του Βασιλιά Μπορίς Γ‘.

Η εκδήλωση αυτή ακολούθησε τον εορτασμό «A King’s Trust Celebration» που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Royal Albert Hall, ενισχύοντας το έργο του ιδρύματος προς όφελος της νεολαίας εδώ και πέντε δεκαετίες», έγραφε η λεζάντα της σελίδας greek royal στο Instagram για δεξίωση.

Eπίσης στην εν λόγω σελίδα αναρτήθηκε και μία φωτογραφία του βασιλιά Καρόλου.

