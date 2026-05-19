Cash or Trash: Διαγωνιζόμενος αποχώρησε επειδή αντιλήφθηκε ότι εξαπατήθηκε

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας (19/5) του Cash or Trash, όταν ένας παίκτης ήρθε αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα δυσάρεστη αποκάλυψη για αντικείμενο που πίστευε πως είχε μεγάλη αξία.

Ο κύριος Γιάννης εμφανίστηκε στο πλατό κρατώντας ένα δισκοπότηρο, το οποίο θεωρούσε ξεχωριστό, καθώς –όπως αποκάλυψε– είχε κατασκευαστεί έπειτα από ειδική παραγγελία με χρυσό, ασήμι και πολύτιμες πέτρες. Για την απόκτησή του είχε δαπανήσει συνολικά 9.000 ευρώ, ελπίζοντας πως θα αποδεικνυόταν ένα ιδιαίτερα πολύτιμο κομμάτι.

Ωστόσο, ο εκτιμητής Θάνος Λούδος του εξήγησε πως το αντικείμενο δεν ήταν συλλεκτικό ή σπάνιο, αλλά ένα κοινό δισκοπότηρο, γεγονός που σήμαινε πως είχε πέσει θύμα εξαπάτησης. Η εκτίμηση της αξίας του δεν ξεπέρασε τελικά τα 400 ευρώ.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονη απογοήτευση στον παίκτη, ο οποίος επέλεξε να μην περάσει καν στο δωμάτιο των αγοραστών και αποχώρησε οικειοθελώς από την εκπομπή.

