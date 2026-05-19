Η Κάιλι Μινόγκ για τη διάγνωσή της με καρκίνο: “Με έχει σημαδέψει”

Η Kylie Minogue αποκάλυψε πως οι ψυχολογικές συνέπειες της διάγνωσής της με καρκίνο του μαστού συνεχίζουν να την επηρεάζουν, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη μάχη που έδωσε με την ασθένεια, όπως ανέφερε στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή και την πορεία της.





«Από πού να αρχίσω; Το πρώτο συναίσθημα ήταν το σοκ», θυμάται η ίδια, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε τα νέα. «Προσπαθείς ξαφνικά να καταλάβεις κάτι που δεν είχες σκεφτεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Είναι ένα βίαιο μάθημα. Πρόκειται για μια εμπειρία βαθιά και παρατεταμένη, που παραμένει ζωντανή μέσα μου μέχρι σήμερα».

Η Αυστραλή σταρ της ποπ, η οποία έζησε στο Λονδίνο για τρεις δεκαετίες, αναφέρθηκε επίσης στην ταπείνωση που ένιωσε από τον τρόπο που τη χειρίστηκαν ορισμένα μέσα ενημέρωσης στο ξεκίνημα της καριέρας της. Όπως εξήγησε, η νέα αυτή παραγωγή τριών μερών τής έδωσε την ευκαιρία να ανατρέξει στο παρελθόν της πολύ πιο βαθιά από κάθε άλλη φορά, αν και για χρόνια αρνιόταν πεισματικά να γυρίσει μια τέτοια ταινία. «Μου το είχαν ζητήσει πολλές φορές και έλεγα πάντα όχι», δήλωσε στο BBC. «Σκέφτηκα όμως, αν δεν το κάνω τώρα, πότε;»

Το ντοκιμαντέρ δεν αποφεύγει τις δύσκολες περιόδους, εστιάζοντας και στην εχθρική στάση των ΜΜΕ όταν εκείνη έκανε τα πρώτα της βήματα. Η Μινόγκ παραδέχεται ότι της είναι ακόμα δύσκολο να διαχειριστεί τις παλιές της συνεντεύξεις, από την εποχή που μεταπήδησε από την πετυχημένη αυστραλιανή σειρά Neighbours στον χώρο της μουσικής. «Όταν βλέπω αυτά τα πλάνα, νιώθω το ίδιο μπερδεμένη και χαμένη όσο ένιωθα και τότε, στα 19 μου χρόνια. Μερικές φορές όλο αυτό έμοιαζε με σκέτη ταπείνωση· ένιωθα εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση που έπρεπε απλώς να υπομείνω και να διαχειριστώ».

Η ίδια εκτιμά ότι σήμερα μια τέτοια συμπεριφορά δεν θα επαναλαμβανόταν με τον ίδιο τρόπο, αν και αναγνωρίζει ότι τα social media ασκούν πλέον μια εντελώς διαφορετική πίεση στα δημόσια πρόσωπα. Για να ολοκληρωθεί πάντως αυτό το ντοκιμαντέρ, χρειάστηκε να παραμερίσει τους φόβους της και να αγγίξει ξανά πολύ επώδυνες αναμνήσεις. «Στο τέλος, έπρεπε απλώς να πάρω την απόφαση, να κάνω βουτιά στα βαθιά και να ανοίξω την ψυχή μου λίγο περισσότερο».

Κοιτάζοντας το μέλλον, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι θα ήθελε πολύ να επιστρέψει κάποια στιγμή στην υποκριτική, χωρίς φυσικά να αφήσει τη μουσική, την οποία χαρακτήρισε ως τον «καλύτερό της φίλο» και «σωτήρα». Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να τη δούμε σύντομα ξανά στη σκηνή του Hyde Park, φέρνοντας στη μνήμη της τη συναυλία που έδωσε εκεί το 2024. «Θα τα πούμε ξανά στο Hyde Park», είπε αυθόρμητα, για να συμπληρώσει αμέσως μετά γελώντας: «Το είπα αυτό τόσο σίγουρα, λες και είναι δεδομένο ότι θα με ξανακαλέσουν. Ίσως όμως και να γίνει. Ήταν μια φανταστική εμπειρία».