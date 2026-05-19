Άνω Λιόσια: Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε καταυλισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια, με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI»).

Η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, λαμβάνοντας τις τελευταίες επιχειρησιακές οδηγίες πριν προχωρήσουν σε ταυτόχρονες εφόδους σε συγκεκριμένες κατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν ενδείξεις για απόκρυψη οπλισμού, γεγονός που οδήγησε στον σχεδιασμό στοχευμένων ερευνών.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο καραμπίνες, η μία κρυμμένη μέσα σε οικία και η δεύτερη σε εξωτερικό χώρο, τυλιγμένη με ρούχα και αλουμινόχαρτο και τοποθετημένη κάτω από λάστιχα. Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, ενώ σημειώθηκαν και στιγμές έντασης με παρευρισκόμενους που αντέδρασαν στην παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων.

Παράλληλα, σε άλλη περίπτωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, κρυμμένες μέσα σε πακέτο τσιγάρων. Συνολικά, συνελήφθησαν 17 άτομα για ρευματοκλοπές, έπειτα από εκτεταμένους ελέγχους σε συνεργασία με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχαν εκτεθειμένες και παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων και καλωδίωση συνολικού μήκους περίπου 1.250 μέτρων που παρείχε παράνομη παροχή ρεύματος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν αποξηλώσεις παράνομων εγκαταστάσεων και διακοπές συνδέσεων, ενώ βεβαιώθηκαν και 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα κατασχεθέντα όπλα θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου θα εξεταστούν για πιθανές συνδέσεις με άλλες υποθέσεις.