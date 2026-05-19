Ματίνα Νικολάου: Πέρασα το διαζύγιό μου σαν καταστροφή ζωής

Η Ματίνα Νικολάου είχε βιώσει το διαζύγιό της ως μια βαθιά ανατρεπτική εμπειρία. Την περίοδο αμέσως μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, κυριαρχούσαν ο φόβος και η συναισθηματική φόρτιση, χωρίς να μπορεί να διαχειριστεί ψύχραιμα την κατάσταση. Ωστόσο, οι επόμενοι χωρισμοί στη ζωή της αντιμετωπίστηκαν με μεγαλύτερη ωριμότητα και διαφορετική οπτική.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου, η Ματίνα Νικολάου εξομολογήθηκε για τον χωρισμό από τον πρώην άντρα της και πατέρα του παιδιού της: «Το διαζύγιό μου ήταν για μένα τότε, καταστροφή ζωής. Σκεφτόμουν πάρα πολύ παράλογα. Φοβάμαι μη μου ξανασυμβεί. Μερικές φορές όταν έχεις ένα τραύμα, είναι πολύ εύκολο να πισωγυρίσεις και να σου επανέλθει αυτό το τραύμα όταν δε δουλεύεις γι’ αυτό. Με τους πιο πρόσφατους χωρισμούς ήταν εντελώς διαφορετικό».

Το γεγονός ότι με τον άλλοτε σύζυγό της έχει αποκτήσει ένα παιδί, σήμαινε πως έπρεπε να διαχειριστεί με ιδιαίτερο τρόπο τον χωρισμό της. «Μια σχέση όταν έχεις ένα παιδί, είναι οικογένεια, είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση. Ποτέ ένας χωρισμός δεν είναι εύκολος και έναν χωρισμό τον κάνουν δυο άνθρωποι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

