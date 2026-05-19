MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ματίνα Νικολάου: Πέρασα το διαζύγιό μου σαν καταστροφή ζωής

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Ματίνα Νικολάου είχε βιώσει το διαζύγιό της ως μια βαθιά ανατρεπτική εμπειρία. Την περίοδο αμέσως μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, κυριαρχούσαν ο φόβος και η συναισθηματική φόρτιση, χωρίς να μπορεί να διαχειριστεί ψύχραιμα την κατάσταση. Ωστόσο, οι επόμενοι χωρισμοί στη ζωή της αντιμετωπίστηκαν με μεγαλύτερη ωριμότητα και διαφορετική οπτική.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου, η Ματίνα Νικολάου εξομολογήθηκε για τον χωρισμό από τον πρώην άντρα της και πατέρα του παιδιού της: «Το διαζύγιό μου ήταν για μένα τότε, καταστροφή ζωής. Σκεφτόμουν πάρα πολύ παράλογα. Φοβάμαι μη μου ξανασυμβεί. Μερικές φορές όταν έχεις ένα τραύμα, είναι πολύ εύκολο να πισωγυρίσεις και να σου επανέλθει αυτό το τραύμα όταν δε δουλεύεις γι’ αυτό. Με τους πιο πρόσφατους χωρισμούς ήταν εντελώς διαφορετικό».

Το γεγονός ότι με τον άλλοτε σύζυγό της έχει αποκτήσει ένα παιδί, σήμαινε πως έπρεπε να διαχειριστεί με ιδιαίτερο τρόπο τον χωρισμό της. «Μια σχέση όταν έχεις ένα παιδί, είναι οικογένεια, είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση. Ποτέ ένας χωρισμός δεν είναι εύκολος και έναν χωρισμό τον κάνουν δυο άνθρωποι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Δείτε το βίντεο:

Ματίνα Νικολάου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Πετρέλαιο: Πέφτουν οι τιμές του Brent μετά την αναβολή της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

“Δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας”: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην οικογενειακή εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στην προβλήτα του Ρίου – Εντοπίστηκε νεκρός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων-διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

ΔΕΗ: Πάνω από τρεις φορές υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την πρώτη ημέρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

5 νησιωτικοί προορισμοί χωρίς υπερτουρισμό για το 2026