Νεκρός εργαζόμενος στην Εύβοια, τον καταπλάκωσε παλέτα

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Εύβοια, όταν μια παλέτα καταπλάκωσε έναν 53χρονο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Εύβοιας, το δυστύχημα έγινε όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας μια παλέτα φέρεται να καταπλάκωσε τον εργαζόμενο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την ευρύτερη περιοχή.

