Σία Κοσιώνη για ΣΚΑΪ: Έφυγα με πολλή αγάπη και με μεγάλη ευγνωμοσύνη για κάθε έναν ξεχωριστά

Η Σία Κοσιώνη εκφώνησε το βράδυ της Παρασκευής (08-05-2026) το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό βήμα της. Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, το βράδυ της Δευτέρας (18-05-2026), η παρουσιάστρια ανέφερε πως ακόμα δεν έχει πάρει οριστικές αποφάσεις.

«Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω αλλά θα το βελτιώσω. Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για μένα» ανέφερε η Σία Κοσιώνη.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να αναλαμβάνει την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει στις κάμερες το περασμένο Σάββατο 16 Μαΐου στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πραγματικά».

«Έχω νιώσει μόνο αγάπη, έχω νιώσει μόνο αναγνώριση και σεβασμό. Και επειδή πας εμμέσως στο θέμα του ΣΚΑΪ, θέλω να πω ότι φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για κάθε έναν ξεχωριστά που, όλοι με έναν τρόπο, είναι χρήσιμοι και μας πάνε παρακάτω», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Σία Κοσιώνη, στις δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day».

