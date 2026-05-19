Financial Times: Ο Πούτιν ίσως μετανιώσει για την εισβολή στην Ουκρανία, είπε ο Σι στον Τραμπ

Στην παραδοχή ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται, τελικά, να μετανιώσει για την εισβολή του στην Ουκρανία, προχώρησε ο Σι Τζινπίνγκ στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με αρκετά άτομα που γνωρίζουν την αξιολόγηση των ΗΠΑ για τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, ο Σι έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια εκτενών συνομιλιών που αφορούσαν και την Ουκρανία και στις οποίες ο Τραμπ πρότεινε να συνεργαστούν οι τρεις ηγέτες κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC).

Τα σχόλια του Σι σχετικά με την απόφαση του Πούτιν να ξεκινήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή στη γειτονική χώρα της Ρωσίας το 2022 φάνηκαν πιο έντονα σε σύγκριση με το παρελθόν. Ένα άτομο που γνωρίζει για τις συναντήσεις του Σι με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν είπε ότι, ενώ οι ηγέτες είχαν διεξάγει «ειλικρινείς και άμεσες» συνομιλίες για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Σι δεν είχε μέχρι τώρα αξιολογήσει τον Πούτιν ή τον πόλεμο.

Στο Πεκίνο σήμερα ο Πούτιν

Η αποκάλυψη αυτή γίνεται καθώς ο Ρώσος πρόεδρος μεταβαίνει στην Κίνα την Τρίτη για σύνοδο κορυφής με τον Σι, τέσσερις ημέρες αφότου ο Κινέζος πρόεδρος φιλοξένησε τον Τραμπ στη δεύτερη συνάντησή τους από την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, τρεις εβδομάδες μετά από ταξίδι του στην Κίνα, κατά το οποίο ανακοίνωσε μαζί με τον Σι μια «συνεργασία χωρίς όρια». Η φετινή διήμερη επίσκεψη του Πούτιν πραγματοποιείται 25 χρόνια μετά τη συνθήκη φιλίας Κίνας–Ρωσίας που υπέγραψε τότε ο πρόεδρος Τζιανγκ Ζεμίν με τον Πούτιν.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times. Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή ένα ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνοδο στο Πεκίνο, χωρίς αναφορά στις συνομιλίες για τον Πούτιν ή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μέτωπο κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θέλει ο Τραμπ

Κατά τη σύνοδο με τον Σι, ο Τραμπ πρότεινε επίσης να συνεργαστούν οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία για να αντιμετωπίσουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι τα συμφέροντά τους ήταν ευθυγραμμισμένα, σύμφωνα με τα άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη αναφορά για το Δικαστήριο. Ωστόσο, η διοίκηση Τραμπ είχε προηγουμένως εκφράσει έντονη αντίθεση, κατηγορώντας το για πολιτικοποίηση, κατάχρηση εξουσίας, αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ και υπερβολική δικαστική παρέμβαση. Κάποιοι αξιωματούχοι το περιγράφουν ως εργαλείο «νομικού πολέμου» κατά των ΗΠΑ.

Το σχόλιο του Σι για τον Πούτιν γίνεται τη στιγμή που ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο μετά από τέσσερα χρόνια, ιδιαίτερα καθώς το Κίεβο έχει αποδειχθεί τους τελευταίους μήνες αποτελεσματικό στη χρήση επιθέσεων με drones κατά των ρωσικών δυνάμεων και στόχων.

Την Κυριακή, η Ουκρανία πραγματοποίησε επιθέσεις με drones κοντά στη Μόσχα, τις οποίες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «εντελώς δικαιολογημένες», μετά τη ρεκόρ αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από τριήμερη κατάπαυση του πυρός που είχε διαπραγματευτεί ο Τραμπ, η οποία επέτρεψε στον Πούτιν να πραγματοποιήσει την ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης χωρίς τον κίνδυνο επιθέσεων από ουκρανικά drones.