ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο και απαγορευτικό διακοπών μέχρι την Τετάρτη μετά την “αυτοκτονία” στη Λεωφόρο

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις του ΠΑΟΚ μετά το τέλος της σεζόν και κυρίως μετά την απώλεια και της 2ης θέσης της Stoiximan Super League, με τη διοίκηση να επιχειρεί να στείλει άμεσα μήνυμα προς το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Λίγη ώρα μετά τη λήξη του αγώνα στη Λεωφόρο και το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Καρυπίδης βρέθηκε στα αποδυτήρια και μετέφερε στους ποδοσφαιριστές την έντονη δυσαρέσκεια της διοίκησης για την εικόνα και το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακοινώθηκε ιδιαίτερα βαρύ πρόστιμο.

Ωστόσο, δεν ήταν αυτή η μοναδική απόφαση που γνωστοποιήθηκε στους παίκτες, καθώς αποφασίστηκε επίσης να παραμείνει όλη η ομάδα στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη (20/5), με σαφή εντολή να μην υπάρξει καμία αποχώρηση για καλοκαιρινές διακοπές πριν από τότε.

Πηγή: sport24.gr

