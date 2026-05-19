Εργασίες σφράγισης ασφαλτικού και σήμερα στην Εθνική Οδό2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Τις εργασίες σφράγισης ασφαλτικούστην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, από τις 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες σφράγισης ασφαλτικού με θερμή μαστίχη θα συνεχιστούν στο τμήμα της οδού στην περιοχή του οικισμού Άγιος Αθανάσιος (από τη Χ.Θ. 20+000 έως τη Χ.Θ. 23+000 περίπου), στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τμηματικά με αποκλεισμό μιας λωρίδας ανά φορά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.