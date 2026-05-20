Εγκαινιάζεται σήμερα η Αριστοτέλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προχωρά στην επίσημη έναρξη λειτουργίας της Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 19:00, στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο (Μ. Αλεξάνδρου 24, 3ος όροφος).

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Την τελετή θα τιμήσει με την παρουσία της η γνωστή συγγραφέας Λένα Μαντά, η οποία θα παρουσιάσει το νέο της βιβλίο και θα συνομιλήσει με το κοινό.

Ο νέος αυτός χώρος φιλοδοξεί να αποτελέσει ζωντανό πυρήνα γνώσης για μικρούς και μεγάλους, προάγοντας την παιδεία, ενισχύοντας τη φιλαναγνωσία και προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης για όλη την τοπική κοινωνία.

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

