Εγκαινιάζεται σήμερα η Αριστοτέλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προχωρά στην επίσημη έναρξη λειτουργίας της Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 19:00, στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο (Μ. Αλεξάνδρου 24, 3ος όροφος).

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Την τελετή θα τιμήσει με την παρουσία της η γνωστή συγγραφέας Λένα Μαντά, η οποία θα παρουσιάσει το νέο της βιβλίο και θα συνομιλήσει με το κοινό.

Ο νέος αυτός χώρος φιλοδοξεί να αποτελέσει ζωντανό πυρήνα γνώσης για μικρούς και μεγάλους, προάγοντας την παιδεία, ενισχύοντας τη φιλαναγνωσία και προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης για όλη την τοπική κοινωνία.