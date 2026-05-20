Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τη σημασία της ψυχανάλυσης στη σύγχρονη εποχή σήμερα στο δημαρχιακό μέγαρο
Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ψυχολογίας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ανατόλια και ο Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥΜΕΠΕ), διοργανώνουν εκδήλωση λόγου με τίτλο «Η σημασία και η απήχηση της ψυχανάλυσης στη σύγχρονη εποχή», σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης», στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄1), με ομιλητή τον διεθνούς φήμης Βρετανό ψυχαναλυτή Michael Parsons.
Η ομιλία θα γίνει στα αγγλικά με παράλληλη μετάφραση.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1298250