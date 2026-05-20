Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στην Ύδρα

Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Σαρωνικό.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 5 χλμ. βορειοδυτικά της Ύδρας.

Κατά την ίδια ανάλυση, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 14,8χλμ.