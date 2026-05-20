Θεσσαλονίκη: Με χειροπέδες ο τραυματιοφορέας και δύο συνοδοί ασθενούς μετά το επεισόδιο στον “Άγιο Δημήτριο”

Με χειροπέδες κατέληξαν ένας τραυματιοφορέας αλλά και δύο γυναίκες- συνοδοί ασθενούς μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 66χρονος τραυματιοφορέας και οι δύο γυναίκες ηλικίας 39 και 57 ετών φέρονται να είχαν λεκτική αντιπαράθεση εντός του νοσοκομείου. Για το περιστατικό υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, κατήγγειλε χθες σχετικά με το περιστατικό πως ο τραυματιοφορέας δέχθηκε επίθεση από μία εκ των συνοδών ασθενούς για ασήμαντη αφορμή.