Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν με φορτηγάκι πάνω σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ και έφυγαν με τα χρήματα

Χτύπημα σε ΑΤΜ στο Πόρτο Ράφτη εκτυλίχθηκε σήμερα νωρίς το πρωί.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το protothema.gr, λίγο πριν τις 05:00 το πρωί, οι ληστές έπεσαν με φορτηγό πάνω σε ΑΤΜ που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ.

Οι δράστες πήραν τα χρήματα χωρίς να κάνουν έκρηξη και έφυγαν εγκαταλείποντας στο σημείο το φορτηγάκι.