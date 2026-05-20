Mε κόκκινο χαλί και… σπόντα προς τον Τραμπ υποδέχτηκε σήμερα ο Σι τον Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού

Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους.

Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από «αναταραχή και διαρκείς αλλαγές», αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

«Οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις κυριαρχούν ανεξέλεγκτα», δήλωσε ο Σι, χρησιμοποιώντας τη συνήθη φρασεολογία του Πεκίνου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την παγκόσμια επιρροή τους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι Κίνα και Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν τον «συνολικό στρατηγικό συντονισμό» τους, παρουσιάζοντας τις διμερείς σχέσεις ως παράγοντα σταθερότητας σε ένα όλο και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Ο Σι αναφέρθηκε επίσης ευθέως στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, τονίζοντας ότι ο «γρήγορος τερματισμός» της σύγκρουσης θα συμβάλει στη μείωση των αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο.

«Η πλήρης παύση του πολέμου δεν μπορεί να καθυστερήσει, η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι ακόμη λιγότερο επιθυμητή και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Μόσχα και Πεκίνο έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία τους σε επίπεδο εμπορίου, διπλωματίας και ασφάλειας. Πρόκειται για την 25η επίσημη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Κίνα στα περίπου 25 χρόνια της πολιτικής κυριαρχίας του στη Ρωσία.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι συνομιλίες των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθούν όχι μόνο στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην πρόσφατη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Για τον Σι Τζινπίνγκ, η φιλοξενία τόσο του προέδρου των ΗΠΑ όσο και του Ρώσου ηγέτη, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, ενισχύει την εικόνα της Κίνας ως διεθνούς διαμεσολαβητή με αυξανόμενο γεωπολιτικό βάρος.

Η τελετή υποδοχής του Πούτιν έξω από το επιβλητικό Μέγαρο του Λαού είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας υψηλού επιπέδου κρατικής επίσκεψης, αντίστοιχης με εκείνης που επιφύλαξε το Πεκίνο στον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Ο Σι και κορυφαία στελέχη της κινεζικής ηγεσίας υποδέχθηκαν τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ οι δύο ηγέτες στάθηκαν δίπλα-δίπλα κατά τη διάρκεια στρατιωτικών τιμών και κανονιοβολισμών, με στρατιωτική μπάντα να παίζει και τις σημαίες Κίνας και Ρωσίας να κυματίζουν στο φόντο.

Παιδιά κρατώντας σημαίες και λουλούδια χαιρετούσαν επίσης τους δύο ηγέτες κατά τη διέλευσή τους, εικόνα που είχε επαναληφθεί και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας βρίσκονται σε «άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο», επαναλαμβάνοντας μια διατύπωση που χρησιμοποιεί συχνά η ρωσική πλευρά στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Ωστόσο, το Πεκίνο εμφανίζεται πιο προσεκτικό στη γλώσσα που χρησιμοποιεί για τη σχέση με τη Μόσχα, όπως επισημαίνει το BBC. Ο Σι Τζινπίνγκ χαρακτηρίζει συνήθως τον Πούτιν «παλιό φίλο» και περιγράφει τους δεσμούς των δύο χωρών ως «ακλόνητους», αποφεύγοντας πιο θριαμβευτικούς τόνους.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η Κίνα διατηρεί σαφές πλεονέκτημα στη σχέση, διαθέτοντας την οικονομική ισχύ και τη διπλωματική επιρροή ώστε να καθορίζει τον τόνο και τους όρους της συνεργασίας με τη Ρωσία.