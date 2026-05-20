Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια: Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο Λονδίνο – Δείτε βίντεο

Πιο έτοιμη από ποτέ η Άρσεναλ κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος της Premier League μετά από 22 χρόνια μετά την ισοπαλία 1-1 μεταξύ Μπόρνμουθ και Μάντσεστερ Σίτι, μία στροφή πριν το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη σεζόν 2025-26.

Η κατάκτηση του τίτλου έδωσε το έναυσμα στους φίλους της ομάδας να ξεχυθούν στους δρόμους του Λονδίνου και να γιορτάσουν την κατάκτηση του τίτλου.

Το σημείο συνάντησης ήταν έξω από το “Emirates”, εκεί όπου οι φίλαθλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν σταδιακά με τον σύλλογο να παρουσιάζει την εν λόγω συγκέντρωση μέσα από time-lapse βίντεο.