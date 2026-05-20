Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια: Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο Λονδίνο – Δείτε βίντεο
Intime
THESTIVAL TEAM
Πιο έτοιμη από ποτέ η Άρσεναλ κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος της Premier League μετά από 22 χρόνια μετά την ισοπαλία 1-1 μεταξύ Μπόρνμουθ και Μάντσεστερ Σίτι, μία στροφή πριν το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη σεζόν 2025-26.
Η κατάκτηση του τίτλου έδωσε το έναυσμα στους φίλους της ομάδας να ξεχυθούν στους δρόμους του Λονδίνου και να γιορτάσουν την κατάκτηση του τίτλου.
There’s no sleeping tonight 😭😭😭 pic.twitter.com/TTBIYZEDZr— S👻 (@scrapytweets) May 20, 2026
Το σημείο συνάντησης ήταν έξω από το “Emirates”, εκεί όπου οι φίλαθλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν σταδιακά με τον σύλλογο να παρουσιάζει την εν λόγω συγκέντρωση μέσα από time-lapse βίντεο.
These streets are our own ❤️🔥 pic.twitter.com/6vGfNKsNNI— Arsenal (@Arsenal) May 20, 2026
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται τριήμερο κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες – Μέχρι πότε θα είναι άστατος ο καιρός
- Δ. Ωραιοκάστρου: Το πρόγραμμα του “RemoteCare” για δωρεάν εξετάσεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο
- Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά