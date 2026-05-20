Επιτελείο Καρυστιανού: Δεν κάνουμε face control – Όσοι φωτογραφίζονται μαζί της δεν καθίστανται συνεργάτες, στελέχη ή υποψήφιοι

Την έντονη αντίδραση του επιτελείου της Μαρίας Καρυστιανού προκάλεσαν οι αιχμές για τα πρόσωπα που καταγράφηκαν την Κυριακή στο γραφείο της στενή της συνεργάτιδος της, Μαρία Γρατσία στο Κολωνάκι να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη για την ίδρυση πολιτικού φορέα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού τονίζεται ότι όσοι φωτογραφίζεται με την κυρία Καρυστιανού ή την κυρία Γρατσία «δεν καθίστανται ούτε συνεργάτες, ούτε στελέχη, ούτε υποψήφιοι τού υπό ίδρυση Κινήματος, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι».

Στη σκιά, δε, αναρτήσεων στα social media για πρόσωπα που εμφανίζονται να δηλώνουν υποστηρικτές του κόμματος Καρυστιανού, τα ίδια στελέχη σημειώνουν πως «ουδεμία ευθύνη φέρει το Κίνημα, τα στελέχη και η επικεφαλής του για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιουδήποτε».

«Οι πόρτες του Κινήματός μας είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν ή το ποινικό μητρώο οποιουδήποτε προσερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου», υποστηρίζει το επιτελείο και τονίζει πως:

«Οποιοιδήποτε αποδειχθεί ότι είναι υποστηρικτές εγκληματικών κατά το νόμο οργανώσεων ή δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμιοι του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από τους κόλπους του Κινήματος ή από οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης ή συμμετοχής σε τοπική οργάνωσή του, λόγω αντίθεσης με βασικές, αδιαπραγμάτευτες αρχές του Κινήματός μας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύει το protothema.gr.

Η ανακοίνωση του επιτελείου Καρυστιανού

Εκ μέρους του υπό ίδρυση Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών ξεκαθαρίζουμε ότι όσοι πολίτες πλησιάζουν τη Μαρία Καρυστιανού ή τη δικηγόρο και στενή συνεργάτιδά της Μαρία Γρατσία ή οποιοδήποτε στέλεχος και φωτογραφίζονται μαζί τους, δεν καθίστανται ούτε συνεργάτες, ούτε στελέχη, ούτε υποψήφιοι τού υπό ίδρυση Κινήματος, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Κίνημα, τα στελέχη και η επικεφαλής του για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιουδήποτε.

Οι πόρτες του Κινήματός μας είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν ή το ποινικό μητρώο οποιουδήποτε προσερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου. Αυτό ακριβώς διάφανα τηρήθηκε κατά τη διαδικασία υπογραφής της ιδρυτικής διακήρυξης του Κινήματος, όταν πολίτες προσήλθαν ανταποκρινόμενοι σε ποικίλες προσκλήσεις ομάδων πολιτών και διαδικτυακών ομάδων. Ακόμη κι αν είναι προφανές ότι θα μας πλησιάσουν πολλοί “φυτευτοί” και κακοπροαίρετοι, ακόμη κι αν μια φωτογραφία από μόνη της δεν μπορεί να σημαίνει οιαδήποτε ιδεολογική ή πολιτική ταύτιση, ακόμη κι αν είναι βέβαιο ότι θα στηθούν πολλές προβοκάτσιες τέτοιου είδους, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν σκοπεύουμε να μπούμε σε κανενός είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής, διαφανούς, δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου υπάρχουν απόδημοι και ομογενείς, με τη βοήθεια και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στο Διαδίκτυο.

Οποιοιδήποτε αποδειχθεί ότι είναι υποστηρικτές εγκληματικών κατά το νόμο οργανώσεων ή δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμιοι του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από τους κόλπους του Κινήματος ή από οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης ή συμμετοχής σε τοπική οργάνωσή του, λόγω αντίθεσης με βασικές, αδιαπραγμάτευτες αρχές του Κινήματός μας.

Το Κίνημα των Πολιτών δεν διαθέτει τα κυβερνητικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες και τίποτε δεν θα το σταματήσει στην επιδίωξη των στόχων του, βασικές αρχές των οποίων θα ανακοινωθούν στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου στο “Ολύμπιον” της Θεσσαλονίκης στις 18:30.