Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται τριήμερο κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες – Μέχρι πότε θα είναι άστατος ο καιρός

Παραμένει άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως εξήγησε, η πιο ψυχρή αέρια μάζα που επηρεάζει τη χώρα δεν έχει ακόμη απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η αστάθεια, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σήμερα, τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα το πρωί, ωστόσο αργότερα αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας. Στα ανατολικά και βόρεια τμήματα καταγράφονται βροχές, οι οποίες σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι πνέουν τοπικά ισχυροί, φτάνοντας και τα 6 με 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή διαφορά μεταξύ πρωινών και μεσημβρινών ωρών. Νωρίς το πρωί η αίσθηση της ψύχρας θα είναι έντονη κυρίως στα κεντρικά, βόρεια και ορεινά τμήματα, ενώ το μεσημέρι ο υδράργυρος θα ανεβαίνει κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου σε ηπειρωτικές περιοχές, όπως η Θεσσαλία και η βόρεια Πελοπόννησος.

Η αστάθεια θα ενταθεί την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, καθώς πιο ψυχρές αέριες μάζες θα επηρεάσουν μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Το διάστημα από Παρασκευή έως και Κυριακή αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας, με αρκετές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Μάλιστα, τα φαινόμενα δεν θα περιορίζονται μόνο στις απογευματινές ώρες, αλλά ενδέχεται να συνεχίζονται και τη νύχτα, με πιθανότητα έντονων καταιγίδων και τοπικά ισχυρών ανέμων.

Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο, γεγονός που θα περιορίσει την αστάθεια στην Αττική και θα μεταφέρει τα πιο έντονα φαινόμενα προς το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το άστατο σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι το τέλος Μαΐου και έως τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, λόγω της συνεχούς τροφοδότησης της περιοχής μας με ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη.

