Ξέσπασε ο Λιάγκας για Eurovision και ΕΡΤ: "Αυτοί οι δεινόσαυροι το έχουν κάνει εργολαβία, βλέπουμε τους ίδιους κάθε χρόνο"

Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε σήμερα στον αέρα της εκπομπής του για τη Eurovision και την ΕΡΤ και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι κάθε χρόνο πάνε οι ίδιοι και οι ίδιοι από την Ελλάδα.

«Μακάρι του χρόνου, που η Eurovision γίνεται στη γειτονιά μας, να πάμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 πρόσθεσε στη συνέχεια: «Εγώ του χρόνου δεν θα ήθελα ένα τραγούδι καρικατούρα, θα ήθελα ένα τραγούδι υπερτέλειο, μοντέρνο πράγμα, με μια πολύ ωραία performer ή έναν πολύ ωραίο performer άντρα και με λίγα στοιχεία έθνικ.

Να είναι ένας μοντέρνος ήχος, να είναι ένα mainstream κομμάτι, με μια πολύ μοντέρνα σκηνοθεσία σαν της Δανίας και να πάμε να σκίσουμε, να φέρουμε την πρωτιά στην Ελλάδα.

Και με καινούριους ανθρώπους, αφήστε το παλιό, όλοι καινούριοι! Δεν απαξιώνω τίποτα, όλοι έχουν συμβάλλει. Πάμε με καινούριους ανθρώπους, τελείως καινούριους. Να μην συμμετάσχει στο διαγωνισμό κανείς από τους δεινόσαυρους που το έχουν κάνει εργολαβία κάθε χρόνο και βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους.

Καινούριοι άνθρωποι, βάλτε καινούριους ανθρώπους, να το αναλάβουν από την αρχή μέχρι τέλους. Χωρίς παρεάκια που μας έχουν καταστρέψει».

