MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Τις επόμενες ώρες θα αφιχθούν στην Ασντόντ οι Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» θα αφιχθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντόντ και εκεί θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, όπως είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Όπως τόνισε η πρέσβης της Ελλάδας θα βρεθεί αύριο το πρωί στον χώρο όπου θα βρίσκονται οι πολίτες ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή.

«Το υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού», υπογράμμισε η κ. Ζωχιού.

Τόνισε, δε, πως το υπουργείο Εξωτερικών έχει προχωρήσει σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

«Παραμένει σε ανοικτή γραμμή με τους οικείους και τους συγγενείς των Ελλήνων πολιτών. Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», επεσήμανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπουργείο Εξωτερικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Άλυτο παραμένει το μυστήριο της οσμής στα νότια προάστια της Αττικής – Επί ποδός οι αρχές, συνεχίζονται οι έρευνες

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Πολλές φορές όταν δε θέλει να φάει η κόρη μου και την πιέζω, έχει νεύρα

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Το ΚΚΕ για την απόσυρση των συστοιχιών Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Κόνιτσα: Λύκος εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξε δύο κυνηγόσκυλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα διόδια των Μαλγάρων – Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία – Δείτε βίντεο