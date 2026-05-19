Έβρος: Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών – Μετέφεραν 13 αλλοδαπούς

Συνελήφθησαν χθες απογευματινές ώρες, σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, δύο διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε οικισμό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.