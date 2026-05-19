Γρήγορη ή αργή απώλεια βάρους; Ποια έχει τα καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα

Όταν το θέμα είναι η απώλεια βάρους, οι γιατροί συνήθως συμφωνούν πως όσο πιο γρήγορα χάνει κάποιος τα περιττά του κιλά, τόσο πιο γρήγορα θα τα ξαναπάρει. Μια νέα μελέτη, όμως, υποδηλώνει πως αυτό ίσως δεν ανταποκρίνεται και τόσο στην πραγματικότητα.

Η μελέτη παρουσιάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας (ECO 2026), το οποίο διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη. Όπως εξήγησαν οι ερευνητές, η ανησυχία για τις επιπτώσεις από την ταχεία απώλεια βάρους πηγάζουν κυρίως από παρατηρήσεις των γιατρών και μικρές κλινικές μελέτες. Τα ισχυρά επιστημονικά δεδομένα που να την υποστηρίζουν, ήταν έως πρότινος λιγοστά.

Γι’ αυτό τον λόγο, οι επιστήμονες από τη Νορβηγία αποφάσισαν να διεξάγουν μία τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη. Σε αυτήν ενέταξαν 284 παχύσαρκους εθελοντές. Οι 257 εξ αυτών (το 90%) ήταν γυναίκες.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία θα ακολουθούσε ένα διαιτολόγιο που αποσκοπούσε σε ταχεία απώλεια βάρους και η άλλη ένα διαιτολόγιο για να αδυνατίσει με αργό ρυθμό.

Ειδικότερα, κατά τις πρώτες 16 εβδομάδες της μελέτης, οι εθελοντές της ομάδας με στόχο το γρήγορο αδυνάτισμα, κατανάλωναν διατροφή που τους παρείχε αρχικά λιγότερες από 1.000 θερμίδες την ημέρα. Σταδιακά αυξάνονταν έως ότου έφτασαν τις περίπου 1.500. Η αύξηση έγινε ως εξής:

Εβδομάδες 1-8: Κατανάλωναν λιγότερες από 1.000 θερμίδες την ημέρα

Εβδομάδες 9-12: Κατανάλωναν λιγότερες από 1.300 θερμίδες την ημέρα

Εβδομάδες 13-16: Κατανάλωναν λιγότερες από 1.500 θερμίδες την ημέρα

Η άλλη ομάδα, ακολούθησε εξ αρχής ένα πρόγραμμα που παρείχε καθημερινά 800 έως 1.000 θερμίδες λιγότερες από εκείνες που συνήθως κατανάλωναν. Έτσι, ο μέσος όρος των θερμίδων που έτρωγαν εξ αρχής ήταν περίπου 1.400 την ημέρα. Με αυτό τον τρόπο η απώλεια βάρους ήταν σταθερή και αργή.

Μετά τις πρώτες 16 εβδομάδες, και οι δύο ομάδες εισήχθησαν στο ίδιο πρόγραμμα διατήρησης του νέου βάρους. Η περίοδος συντήρησης διήρκησε 36 εβδομάδες.

Τα ευρήματα

Όπως έδειξε η μελέτη, οι εθελοντές που ακολούθησαν την διατροφή για ταχεία απώλεια βάρους, έχασαν κατά μέσον όρο το σχεδόν 13% του αρχικού σωματικού βάρους τους κατά τις πρώτες 16 εβδομάδες.

Εκείνοι που κατανάλωναν εξ αρχής περισσότερες θερμίδες για να αδυνατίσουν με αργό ρυθμό, έχασαν το κατά μέσον 8% του αρχικού βάρους τους.

Έναν χρόνο αργότερα, εκείνοι που είχαν αδυνατίσει πιο γρήγορα, εξακολουθούσαν να διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό το νέο βάρος τους. Επιπλέον, ήταν πολύ πιθανότερο να διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο αναπτύξεως επιπλοκών της παχυσαρκίας όπως:

Ο τύπου 2 διαβήτης

Η υπέρταση

Η καρδιοπάθεια

Η οστεοαρθρίτιδα

«Τα ευρήματά μας αμφισβητούν την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι η αργή και σταθερή απώλεια βάρους είναι απαραίτητη για να χάσει κάποιος για πάντα τα περιττά του κιλά και να προστατευτεί από τις επιπλοκές της παχυσαρκίας», δήλωσε η Dr. Line Kristin Johnson, ενδοκρινολόγος στο Νοσηλευτικό Όμιλο Vestfold, στο Tønsberg της Νορβηγίας.

Τα ευρήματα που παρουσιάζονται σε ιατρικά συνέδρια θεωρούνται προκαταρκτικά έως ότου δημοσιευθούν σε ιατρική επιθεώρηση μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση.

