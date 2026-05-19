Ύπνος: Τι θερμοκρασία πρέπει να έχει το υπνοδωμάτιό σας για να κοιμάστε ήσυχα

Σας αρέσει να κοιμάστε σε κρύο ή ζεστό υπνοδωμάτιο; Η απάντησή σας μπορεί να κάνει τη διαφορά στο πόσο ήσυχα θα κοιμηθείτε το βράδυ, αναφέρει ένας ειδικός στην Ιατρική Ύπνου.

«Όταν κάνει πολλή ζέστη, δεν κοιμόμαστε καλά. Ιδρώνουμε, αλλάζουμε συχνότερα θέση και αισθανόμαστε λιγότερο άνετα, χωρίς συχνά να το αντιλαμβανόμαστε», αναφέρει ο Dr. Brian Chen, ειδικός σε θέματα διαταραχών ύπνου στην Cleveland Clinic, στο Οχάιο.

Όπως εξηγεί, η σωματική θερμοκρασία φυσιολογικά μειώνεται στα χαμηλότερα επίπεδά της στη διάρκεια του ύπνου. Αυτό το καθορίζει ο κιρκάδιος ρυθμός του οργανισμού (βιολογικό ρολόι). Όταν όμως το υπνοδωμάτιο είναι πολύ ζεστό, η σωματική θερμοκρασία δεν μπορεί να ελαττωθεί αρκετά. Το επακόλουθο είναι να διαταράσσεται ο ύπνος και να μην είναι αρκετά αναζωογονητικός για τον οργανισμό.

Η ιδανική θερμοκρασία που πρέπει να έχει το υπνοδωμάτιο κυμαίνεται μεταξύ 16 και 20 βαθμών Κελσίου, λέει ο Dr. Chen. Ωστόσο είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν αυτά τα επίπεδα όταν ο καιρός είναι ακόμα ψυχρός.

Αν διατηρείτε τη θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιό σας εντός αυτού του εύρους, βοηθάτε τον εαυτό σας να αποκοιμηθεί και να μην ξυπνήσει τη νύχτα. Ειδικά το καλοκαίρι, όμως, άνετες είναι και οι θερμοκρασίες έως περίπου 23 βαθμούς.

Για να μείνετε δροσεροί καθώς αυξάνεται η περιβαλλοντική θερμοκρασία, ο Dr. Chen συνιστά να προσαρμόζετε τα κλινοσκεπάσματα και τα ρούχα σας. Αν αρχίσει η ζέστη, χρησιμοποιήστε έναν ανεμιστήρα.

Να κάνετε επίσης συντήρηση στα κλιματιστικά του σπιτιού σας και να τα ρυθμίσετε από τώρα στη θερμοκρασία που θα τα έχετε για το καλοκαίρι (ιδανικά πρέπει να είναι στους 25-26 βαθμούς Κελσίου).

Καλό είναι επίσης να αποφεύγετε τα ροφήματα με καφεΐνη τις ώρες πριν από τον ύπνο. Να μην καταναλώνετε επίσης τίποτα με ζάχαρη. Και τα δύο συστατικά μπορούν να αυξήσουν την σωματική θερμοκρασία σας και να σας εμποδίσουν να κοιμηθείτε άνετα.

Ετοιμάστε το υπνοδωμάτιο

Απαραίτητο είναι επίσης να προετοιμάσετε το υπνοδωμάτιό σας για τις αυξημένες ώρες της ηλιοφάνειας.

«Ο ύπνος είναι πολύ πιο εύκολος σε ένα ήσυχο, σκοτεινό περιβάλλον. Πρέπει επομένως να λάβετε μέτρα για να μπλοκάρετε τους ήχους και το φως από το εξωτερικό περιβάλλον», εξηγεί ο Dr. Chen.

Οι βαριές κουρτίνες και ένα ζευγάρι ωτασπίδες μπορεί να σας βοηθήσουν, ιδίως εάν κατοικείτε σε μεγάλα και πολύβουα αστικά κέντρα. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε κάποια πηγή λευκού θορύβου (ή ήχου). Ο μονότονος ήχος ενός ανεμιστήρα, π.χ., δημιουργεί ένα «ουδέτερο» βουητό που μπορεί να καλύψει τους ενοχλητικούς ήχους του δρόμου.

Εάν λάβετε όλ’ αυτά τα μέτρα, αλλά εξακολουθείτε να στριφογυρίζετε το βράδυ, ο ιατρός συνιστά να συμβουλευθείτε έναν ειδικό σε θέματα ύπνου. Ενδέχεται να πάσχετε από κάποια διαταραχή ύπνου που μπορεί να αντιμετωπιστεί.

