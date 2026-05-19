MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Σείστηκε” το Σύνταγμα στην αλλαγή φρουράς: Εύζωνες με ποντιακή φορεσιά τίμησαν τα 107 χρόνια από την Γενοκτονία – Δείτε εικόνες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σαν σήμερα πριν 107 χρόνια η ιστορία «βάφτηκε με αίμα», καθώς 353.000 Έλληνες σφαγιάστηκαν και εκδιώχθηκαν από τον Πόντο.

Η μνήμη των Ποντίων ωστόσο, παραμένει ανεξίτηλη στους απογόνους τους, οι οποίοι σε όλα τα μέρη της χώρας συγκεντρώνονται για να τιμήσουν εκείνους που εγκατέλειψαν δια της βίας τον τόπο τους και έγιναν πρόσφυγες.

Πλήθος ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές, και άνθρωποι όλων των ηλικιών άρχισαν να συγκεντρώνονται από τις 18:30 στην πλατεία Συντάγματος, ενώ το «παρών» έδωσαν -όπως δίνουν παραδοσιακά- και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ντυμένοι με ποντιακές ενδυμασίες.

Οι κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ανήμερα στις 19 Μαΐου στην Πλατεία Συντάγματος από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου πραγματοποιήθηκε και η αλλαγή φρουράς.

Παράλληλα, ενημερωτικά περίπτερα λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας τις ημέρες πριν την κορύφωση της εκδήλωσης, ενώ όπως κάθε χρόνο θα γίνουν ομιλίες από επίσημους προσκεκλημένους (όπως εκπροσώπους Ενόπλων Δυνάμεων) και κατάθεση στεφάνων.

Δείτε εικόνες του Intime:

Γενοκτονία Ποντίων Εύζωνες Σύνταγμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κέρκυρα: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε χαντάκι – Στο νοσοκομείο ο γιος του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κέρκυρα: Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα – Τραυματίστηκαν πατέρας και γιος, σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χωρίς νερό για πέντε ώρες αύριο περιοχή στην ανατολική Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Φορτηγό αναποδογύρισε στην Εθνική Οδό Βόλου-Λάρισα, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Γερμανία: Τίγρης τραυμάτισε φροντιστή και δραπέτευσε από την ιδιοκτήτριά του – Το σκότωσε η αστυνομία το ζώο

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Λευτέρης Πανταζής: Κάνω πρόταση στον Ακύλα να είναι μαζί μου του χρόνου