Σκέφτεστε να αλλάξετε δουλειά; Πέντε λόγοι για να το κάνετε

Η απόφαση του να εγκαταλείψει κάποιος μια θέση εργασίας είναι πολύπλοκη και συναισθηματική, ακόμη και αν γνωρίζει ότι είναι το σωστό για τους μακροπρόθεσμους επαγγελματικούς του στόχους. Χρειάζεται πολύς χρόνος και προσεκτική σκέψη για να αποφασίσει αν η εύρεση νέας εργασίας είναι το σωστό επόμενο βήμα στο ταξίδι της καριέρας του.

Στο επαγγελματικό σας ταξίδι, που για άλλους ξεκινά από πολύ νωρίς και για άλλους αργότερα, μπορεί να βρεθείτε σε ένα σημείο όπου δεν ξέρετε τι να κάνετε όταν δεν σας ευχαριστεί πλήρως η δουλειά σας. Ή ίσως ξέρετε τι να κάνετε, αλλά σας είναι δύσκολο να δεσμευτείτε για την αλλαγή. Ειδικά στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η ιδέα του να αφήσετε ένα σταθερό εισόδημα για να ρισκάρετε με μια νέα ευκαιρία μπορεί να είναι τρομακτική. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη δουλειά τους για διάφορους λόγους. Παρακάτω συνοψίζονται οι πέντε πιο συνηθισμένοι, τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε και να κάνετε τελικά το βήμα που τόσο σας τρομάζει, αν όντως η αλλαγή εργασίας είναι αυτό που επιθυμείτε.

Σε κάθε περίπτωση να θυμάστε ότι οποιοσδήποτε λόγος σάς οδήγησε στην απόφαση αλλαγής δουλειάς είναι ο σωστός για εσάς. Μόνο εσείς ξέρετε τι είναι καλύτερο για εσάς, τους στόχους σας, τα οικονομικά σας, την προσωπική σας ζωή και την καριέρα σας.

Έτσι, αν βρίσκεστε σε δίλημμα, προσπαθήστε να απαλλαγείτε από γύρω «θορύβους» και να επικεντρωθείτε στο τι είναι καλύτερο για εσάς. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να εντοπίσετε τα κίνητρά σας πίσω από την επιθυμία σας, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον επόμενο ρόλο σας. Ακολουθούν πέντε λόγοι για μια αλλαγή εργασίας που μπορεί να σας βοηθήσουν στη απόφασή σας.

Επαγγελματική εξέλιξη

Η ανέλιξη στα επαγγελματικά είναι συχνά ένας πολύ καλός λόγος για να αλλάξετε δουλειά. Αν θέλετε να πάρετε μια προαγωγή και ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εφικτό στο σημερινό εργασιακό σας περιβάλλον, ίσως αναγκαστείτε να αναζητήσετε δουλειά αλλού. Η καριέρα σας είναι δική σας ευθύνη, οπότε η αναζήτηση περισσότερων ευκαιριών που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας είναι ένας απολύτως κατανοητός λόγος για να αλλάξετε δουλειά.

Ανταγωνιστικό συνολικό πακέτο αποδοχών

Πέρα από ψυχολογική ανάταση, η εργασία μας πρέπει να μας παρέχει οικονομική δυνατότητα για την κάλυψη των βασικών (και όχι μόνο) αναγκών μας, σωστά; Ένα συνηθισμένο κίνητρο για την αλλαγή εταιρείας ή εργασιακού ρόλου είναι τα χρήματα, και πιο συγκεκριμένα, το συνολικό πακέτο αποδοχών, το οποίο περιλαμβάνει έναν ικανοποιητικό μισθό, ασφάλεια, άδειες, επιδόματα κλπ. Όταν εξετάζετε το ενδεχόμενο να μετακινηθείτε επαγγελματικά, είναι πολύτιμο να λάβετε υπόψη σας όλα όσα παρέχει ο σημερινός σας εργοδότης και αν όσα μπορεί να σας προσφέρει ένας πιθανός εργοδότης στο μέλλον καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Εργασιακό περιβάλλον που αγγίζει τις δικές σας αξίες

Για να αλλάξετε δουλειά δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεστε σε μια κακή θέση ή σε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Μερικές φορές βρίσκεστε σε μια καλή θέση εργασίας, αλλά εμφανίζεται ένας ρόλος σε έναν οργανισμό που σας ταιριάζει περισσότερο. Αν η πολιτική ή οι αξίες της εταιρείας που εργάζεστε τώρα δεν σας καλύπτουν και νιώθετε να πνίγεστε ή απλώς διαφωνείτε, η εύρεση ενός περιβάλλοντος εργασίας που συμβαδίζει περισσότερο με το δικό σας αξιακό σύστημα συστήνεται.

Απροσδόκητη πρόταση για δουλειά

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, μπορεί να μην είστε απογοητευμένοι από την τρέχουσα δουλειά σας ή ακόμη και να νομίζετε πως δεν θέλετε να φύγετε, αλλά ένας υπεύθυνος προσλήψεων από άλλη εταιρεία εμφανίζεται με μια ευκαιρία στην οποία δεν μπορείτε να πείτε «όχι». Αν αυτή η νέα, απροσδόκητη πρόταση σάς φαίνεται σαν το σωστό βήμα που πρέπει να κάνετε, αυτός είναι από μόνος του αρκετός λόγος για να πείτε το «ναι» σε μία πρόταση για νέα δουλειά.

Προσωπικοί λόγοι

Ενώ περνάμε πολύ χρόνο στην εργασία μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας, αυτή είναι μόνο ένα κομμάτι της. Πέρα από τη δουλειά, είμαστε πολλά περισσότερα. Είμαστε συνεργάτες, μέλη της οικογένειας, φίλοι, φροντιστές εθελοντές και πολλά ακόμα. Έχουμε επίσης ενδιαφέροντα και ανάγκες που η εργασία από μόνη της δεν μπορεί να καλύψει. Μπορεί, λοιπόν, να βρεθείτε σε μια περίοδο της ζωής σας, όπου η εργασία περνάει σε δεύτερη μοίρα επειδή έχετε άλλες πιο επείγουσες προτεραιότητες, όπως η φροντίδα ενός μέλους της οικογένειας, η εστίαση στην ψυχική σας υγεία ή τα ταξίδια. Πρέπει να θυμάστε να ζείτε έξω από τη δουλειά και να γνωρίζετε πότε είναι καιρός να βάλετε σε προτεραιότητα τις ανάγκες σας.

Πηγή: marieclaire.gr