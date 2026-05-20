Ανδρέας Μικρούτσικος: Εάν δεν είχα πάθει την καταστροφή, δεν θα γύρναγα στην τηλεόραση

Σε μια προσωπική εξομολόγηση μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», προχώρησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, σχετικά με τη θέση του στην τηλεόραση σήμερα, αλλά και την τηλεοπτική του επιστροφή έπειτα από πολλά χρόνια αποχής.

«Μπορώ να μιλήσω επί προσωπικού; Όταν έχω ολοκληρώσει όλους μου τους κύκλους στην τηλεόραση, με τα μεγαλύτερα ρεκόρ και μια δεκαετία ο πιο πολυσυζητημένος.

Εάν δεν είχα πάθει την καταστροφή, δεν θα γύρναγα στην τηλεόραση. Όταν όμως βρέθηκα και βρίσκομαι σε μια κατάσταση που δεν έχω ούτε ένα ευρώ για να ζήσω, πρέπει να ζήσω. Άρα, λοιπόν, κάνω αυτό.

Ξεκινώντας από αυτή τη δύσκολη θέση που το κάνω βιοποριστικά, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου είναι στον ρόλο αυτό που κάνω. Γιατί όταν έχεις μια εκπομπή, η οποία από μόνη της έχει μια δυναμική και εσύ έχεις και τη δικιά σου δυναμική, μπορεί να κερδίσεις τα πάντα. Όταν είσαι μια φωνή “σοφίας” και καταφέρνεις να κινήσεις γη και ουρανό και έχω φάει τέτοια δημοσιότητα, που δεν έτρωγα ως πρωταγωνιστής. Και το εισπράττω και στον δρόμο. Δηλαδή ζω εποχές που έκανα το Big Brother.

Άρα αν έγραφα το βιογραφικό μου, μπορεί να ξεκίναγα ότι η μεγαλύτερή μου επιτυχία είναι ότι ενώ φαινομενικά είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, στην ουσία έχω κινήσει αρκετά νήματα αυτή η εκπομπή να έχει νεύρο και άποψη. Αυτό είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα», τόνισε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

