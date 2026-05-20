Σέρρες: Συνελήφθη ο δράστης που άρπαξε αλυσίδα από το λαιμό 71χρονης – Επιτέθηκε και σε δεύτερη γυναίκα

Στη σύλληψη 45χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι στις Σέρρες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, που διέπραξε δύο ληστείες σε βάρος γυναικών και κλοπή δύο δίκυκλων οχημάτων στις Σέρρες.

Ειδικότερα, χθες το πρωί επιβαίνοντας σε δίκυκλο μοτοποδήλατο, που αφαίρεσε το χρονικό διάστημα από 15 έως 18 Μαΐου 2026, προσέγγισε 55χρονη γυναίκα που κινούνταν πεζή και αφαίρεσε τραβώντας από το λαιμό της, μια χρυσή αλυσίδα που φορούσε, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει σε σταθμευμένο όχημα, χωρίς να τραυματιστεί.

Από περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι προχθές (18 Μαΐου 2026) το πρωί χρησιμοποιώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα που αφαίρεσε νωρίτερα, τράβηξε την αλυσίδα από το λαιμό 71χρονης γυναίκας που κινούνταν πεζή, με αποτέλεσμα να καταφέρει να αφαιρέσει τμήμα αυτής και η παθούσα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά στο κεφάλι.

Τα ανωτέρω κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια πούλησε σε καταστήματα των Σερρών, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στις παθούσες.

Τα ανωτέρω δίκυκλα οχήματα που αφαίρεσε, εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 235 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.