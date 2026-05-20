Σοφία Πολυζωγοπούλου: Στο Εφετείο Αθηνών για την υπόθεση ξυλοδαρμού από τον πρώην σύζυγό της, Απόστολο Λύτρα

Στο Εφετείο Αθηνών έφτασε το πρωί της Τετάρτης 20 Μαϊου η Σοφία Πολυζωγοπούλου, καθώς σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί μετά από τρεις αναβολές η υπόθεση ξυλοδαρμού της από τον πρώην σύζυγό της, Απόστολο Λύτρα.

Ο Απόστολος Λύτρας είναι κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη εις βάρος της πρώην συζύγου του.

Η πολύκροτη υπόθεση είχε στείλει στη φυλακή τον γνωστό ποινικολόγο, οποίος έχει επιστρέψει στα δικηγορικά του καθήκοντα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ζευγάρι βρισκόταν σε εστιατόριο της Βουλιαγμένης, όταν ο Απόστολος Λύτρας ενοχλήθηκε από τη γυναίκα του που χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο. Αφού την απείλησε πως θα κάνει σκηνή μέσα στο εστιατόριο, οι δυο τους έφυγαν άρον-άρον. Μόλις μπήκαν στο αυτοκίνητό τους όμως, ο ποινικολόγος άρχισε να χτυπά τη σύζυγό του, που φέρει πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων και κατάγματα.

