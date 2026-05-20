Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά

Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι «η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει «ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της».

Παράλληλα και σύμφωνα με το protothema.gr, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημαίνοντας πως «η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά».

Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσηλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι «κάθε μήνας μετράει», καθώς «απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες.

Κυριάκος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Τασούλας

