Δημήτρης Κίτσος: Ακόμα και τα δυσάρεστα που έχω βιώσει μου έχουν προσφέρει πολύ καλύτερα μαθήματα από τα όμορφα

Ο Δημήτρης Κίτσος παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Μαρίνα Τσικλητήρα. Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε στα οχυρά που νιώθει να ‘χει απέναντι στην έκθεση αλλά και στον τρόπο που διαχειρίζεται τα μαθήματα ζωής.

Είσαι κλειστός άνθρωπος. Ποιο είναι το οχυρό σου απέναντι στην αναπόφευκτη έκθεση;

Η ψυχοθεραπεία. Η αποδοχή των λαθών, του εαυτού, το ότι όσο μεγαλώνω συνειδητοποιώ ότι οι φόβοι, όπως ο φόβος του θανάτου, ακόμα και μεταφορικά έχουν υποχωρήσει. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι μήπως δεν εξελίσσομαι. Θεωρώ πως παίζω ασφαλώς, ότι δεν φτάνω σε επικίνδυνες περιοχές.

Οπότε, αυτό που με απασχολεί είναι να βρίσκομαι με συνεργάτες που είναι δάσκαλοι. Που θα μου πουν, “πέσε από τον γκρεμό τώρα και τελείωνε”.

Έχεις πει ότι προτιμάς να θυμάσαι, ακόμα και τα δυσάρεστα, από το να ξεχνάς. Γιατί; Επειδή δεν θες να ξεχνάς μαθήματα ζωής ή επειδή ό,τι σου έχει συμβεί είναι κομμάτι της ιστορίας που σε έχει φέρει μέχρι εδώ;

Και τα δυο. Θέλω να έχω ζήσει μια ζωή με πολλές ιστορίες. Να είναι μια ενδιαφέρουσα “ταινία”. Εντάξει, θα προτιμούσα να μην είναι γεμάτη τραγωδίες. Αλλά ακόμα και τα δυσάρεστα που έχω βιώσει μου έχουν προσφέρει καλύτερα μαθήματα από τα όμορφα. Πολύ καλύτερα.

Οπότε αποδεκτά είναι και τα άσχημα, αρκεί να μη σε διαλύσουν και να μπορείς να σηκωθείς. Μέχρι στιγμής, έχω σηκωθεί.