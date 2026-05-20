Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ στον Δενδροπόταμο για την εγκληματικότητα – 20 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές ώρες χθες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

– 91 άτομα και
– 55 οχήματα.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

– Διαπιστώθηκαν 20 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.

Τέλος, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

