Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει Final 4: “Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ενέργεια της Αθήνας”

Συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, είχε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει του Final 4 που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για «ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες».

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

