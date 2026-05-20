Κλειστά όλα τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Κ. Μακεδονία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα την ημέρα του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου) στη Θεσσαλονίκη και τους υπόλοιπους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης:

Υποχρεωτικά ΚΛΕΙΣΤΑ θα είναι όλα τα εμπορικά καταστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, ημέρα του Αγίου Πνεύματος , σύμφωνα με την με αριθμό Οικ. 380081(1068)/27-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο με αριθμό ΦΕΚ 2780/τ.Β/03-06-2022.

Καλούνται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να εποπτεύσουν την αγορά για την τήρηση της νομιμότητας της αργίας του Αγίου Πνεύματος.