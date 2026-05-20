Κόνιτσα: Λύκος εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξε δύο κυνηγόσκυλα

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Κόνιτσα μετά την συνεχή εμφάνιση άγριων ζώων κοντά σε οικισμούς αφού, αυτή τη φορά, λύκος μπήκε σε αυλή σπιτιού στην Πηγή και σκότωσε δύο σκυλιά.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο ιδιοκτήτης των δύο σκυλιών στην Κόνιτσα ήταν ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κόνιτσας, Λευτέρης Κίτσιος, ο οποίος έχασε τα δύο κυνηγόσκυλά του από τα δόντια του λύκου.

Το περιστατικό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς τα σκυλιά βρίσκονταν σε περιφραγμένη αυλή σπιτιού, σε σημείο με έντονο φωτισμό κοντά στο κέντρο του χωριού.

Σύμφωνα με τον κ. Κίτσιο, η επίθεση έγινε «αθόρυβα», καθώς κανένας γείτονας δεν άκουσε το παραμικρό μέσα στη νύχτα.

«Απέφευγα τις επικίνδυνες περιοχές στο βουνό, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα τους έβρισκα μέσα στην αυλή μου», σημειώνει φανερά συγκλονισμένος.

Η κυνηγετική κοινότητα της Ηπείρου βρίσκεται σε σύγχυση, καθώς οι επιθέσεις λύκων είναι πλέον συνεχής, με τα άγρια ζώα να δείχνουν πλέον πλήρη εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και τους κατοικημένους οικισμούς.

Οι κυνηγοί ζητούν από τις αρμόδιες αρχές και το Δασαρχείο την άμεση λήψη μέτρων και τη συστηματική καταγραφή των επιθέσεων, καθώς το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο την απώλεια ζώων, αλλά την ασφάλεια των ίδιων των κατοίκων στα χωριά τους.