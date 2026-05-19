MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Περού: Σεισμός 6,1 βαθμών στο νότιο τμήμα της χώρας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,1 βαθμών, σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό, σύμφωνα με τις αρχές που επισημαίνουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα, 20:57 στην Ελλάδα). Το επίκεντρο εντοπίζεται 41 χλμ. νότια της πόλης Ίκα, πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας με πληθυσμό 453.000 κατοίκων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 81 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

«Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός. Βγήκα στον δρόμο μαζί με τη σύζυγό μου», αφηγήθηκε ένας κάτοικος στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Όπως μεταδίδουν περουβιανά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν ανήσυχοι σπίτια και καταστήματα στην Ίκα. Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Μαρινάκης για την Γενοκτονία των Ποντίων: Χρέος η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κέρκυρα: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε χαντάκι – Στο νοσοκομείο ο γιος του

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Tουρκία: Νεκρός εντοπίστηκε ο δράστης του μακελειού στη Μερσίνα

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: Όταν φέρνεις στον κόσμο το παιδί σου, όλα είναι διαφορετικά

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Πολωνός υπουργός Άμυνας: Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στη Πολωνία

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Αυστραλία: 74χρονος ομογενής γιατρός κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις