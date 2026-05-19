MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ρένα Μόρφη για Akyla: Μ’ ενδιαφέρει να προστατευτεί η ψυχολογία του

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Ρένα Μόρφη έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή του Akyla στην Eurovision, για τα μπουζούκια, ενώ απάντησε για το αν είναι Ρουβίτσα.

“Χρειάζεται την αγάπη και την αποδοχή ανεξαρτήτως διαγωνισμού”
«Αυτό που με ενδιαφέρει, τώρα, είναι να προστατευτεί η ψυχολογία αυτού του καλλιτέχνη. Διότι είναι στα πρώτα του βήματα και, όπως ζήτησε και ο ίδιος ασυναίσθητα, χρειάζεται την αγάπη και την αποδοχή ανεξαρτήτως διαγωνισμού», είπε αρχικά η Ρένα Μόρφη.

Και συνέχισε: «Στα μπουζούκια πηγαίνω καμιά φορά, μια δυο φορές τον χρόνο, για να δω επειδή έχω και πολλούς συναδέλφους που παίζουν. Πήγα, για παράδειγμα, στον Αντώνη Ρέμο και μου άρεσε πάρα πολύ».

Σε ερώτηση για αν ισχύει τελικά ότι είναι Ρουβίτσα, η Ρένα Μόρφη απάντησε: «Το φοβερό είναι ότι δεν έχω δηλώσει εγώ πως είμαι Ρουβίτσα, το ‘χω αφήσει να εννοηθεί. Οπότε παραμένει ένα μυστήριο… είμαι Ρουβίτσα; Δεν είμαι; Κανείς δεν ξέρει».

Akylas Ρένα Μόρφη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εθνική Πορτογαλίας: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για το 6ο Μουντιάλ της καριέρας του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

ΑΣ ΠΑΟΚ για επέτειο 107 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ποντίων: ” 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση”

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Αιμίλιος Χειλάκης: Αν λέω ότι έχω έναν πατέρα στον χώρο, αυτός είναι ο Γιάννης Μπέζος και αδερφός μου ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τραμπ: Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν – Η Τεχεράνη ικετεύει να κλείσει συμφωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για φθορές σε κτήριο ασφαλιστικής εταιρείας