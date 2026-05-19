Ρένα Μόρφη για Akyla: Μ’ ενδιαφέρει να προστατευτεί η ψυχολογία του

Η Ρένα Μόρφη έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή του Akyla στην Eurovision, για τα μπουζούκια, ενώ απάντησε για το αν είναι Ρουβίτσα.

«Αυτό που με ενδιαφέρει, τώρα, είναι να προστατευτεί η ψυχολογία αυτού του καλλιτέχνη. Διότι είναι στα πρώτα του βήματα και, όπως ζήτησε και ο ίδιος ασυναίσθητα, χρειάζεται την αγάπη και την αποδοχή ανεξαρτήτως διαγωνισμού», είπε αρχικά η Ρένα Μόρφη.

Και συνέχισε: «Στα μπουζούκια πηγαίνω καμιά φορά, μια δυο φορές τον χρόνο, για να δω επειδή έχω και πολλούς συναδέλφους που παίζουν. Πήγα, για παράδειγμα, στον Αντώνη Ρέμο και μου άρεσε πάρα πολύ».

Σε ερώτηση για αν ισχύει τελικά ότι είναι Ρουβίτσα, η Ρένα Μόρφη απάντησε: «Το φοβερό είναι ότι δεν έχω δηλώσει εγώ πως είμαι Ρουβίτσα, το ‘χω αφήσει να εννοηθεί. Οπότε παραμένει ένα μυστήριο… είμαι Ρουβίτσα; Δεν είμαι; Κανείς δεν ξέρει».