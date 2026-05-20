Δημήτρης Κούβελας: Επίκαιρη ερώτηση για τη σωτηρία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

Άμεση πολιτική και νομοθετική παρέμβαση που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης. της επίκαιρης ερώτησής του προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Δημήτρης Κούβελας ανέδειξε την οξυμένη αντίφαση ανάμεσα στο αναγνωρισμένο έργο του φορέα και την πλήρη αποδυνάμωσή του σε έμψυχο δυναμικό και πόρους.

«Το όραμά μας για τη Θεσσαλονίκη ως τεχνολογικό hub της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν υπηρετείται με “περικομμένους” προϋπολογισμούς και υποστελεχωμένες δομές. Η ΑΖΚ είναι η “βιτρίνα” μας στους διεθνείς επενδυτές και η γέφυρα των νέων μας με την αγορά εργασίας. Μια “βιτρίνα” με λειτουργικό έλλειμμα εκπέμπει λάθος μήνυμα στην αγορά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Κούβελας παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία για την κατάσταση της στελέχωσης, σημειώνοντας ότι «ο οργανισμός, ενώ διαθέτει 26 προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, σήμερα λειτουργεί με μόλις 3 υπαλλήλους (ποσοστό στελέχωσης κάτω του 12%). Το πλέον κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι τον προσεχή Ιούνιο λήγουν οι αποσπάσεις των 2 εκ των 3 έμπειρων στελεχών που κατέχουν την «εταιρική μνήμη» του φορέα».

«Αν δεν υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση για την κατ’ εξαίρεση ανανέωση των υφιστάμενων αποσπάσεων, εκτός του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, η ΑΖΚ θα μείνει με έναν μόνο υπάλληλο. Αυτό ισοδυναμεί με de facto αναστολή λειτουργίας. Η γραφειοκρατία των διαδικασιών δεν μπορεί να αποτελεί τροχοπέδη. Ζητάμε μια σημειακή τομή για να μη χαθεί η τεχνογνωσία ετών», υπογράμμισε ο κ. Κούβελας.

Στο πεδίο της χρηματοδότησης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε την ιστορική μείωση της τακτικής επιχορήγησης, η οποία έχει υποχωρήσει από τα 700.000 ευρώ (περιόδου 2007-2010) σταθερά στα 300.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Όπως εξήγησε, με την εκτόξευση του κόστους των ενοικίων στα 123.000 ευρώ (που απορροφά το 40% της επιχορήγησης), ο προϋπολογισμός του 2026 παρουσιάζει ήδη έλλειμμα 41.000 ευρώ. «Δεν μπορεί η Πολιτεία να ζητά από την ΑΖΚ να προσελκύει διεθνείς επενδύσεις και να στηρίζει startups, όταν η επιχορήγηση δεν καλύπτει ούτε τα πάγια λειτουργικά της έξοδα. Κάθε ευρώ που δίνουμε στην καινοτομία επιστρέφει πολλαπλάσιο στην τοπική οικονομία. Είναι οξύμωρο να προχωρά η διαδικασία πρόσληψης νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά να κινδυνεύει να βρεθεί επικεφαλής ενός φορέα χωρίς προσωπικό και χωρίς πόρους», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Δημήτρης Κούβελας κάλεσε τον αρμόδιο Υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης, κ. Γκιουλέκα, να επιδείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση: «Η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι τολμά και λύνει προβλήματα. Ζητώ να δοθεί σήμερα μια καθαρή, άμεση λύση, ώστε η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας να μην μετατραπεί σε έναν φορέα “σφραγίδα”, αλλά να παραμείνει ο ζωντανός κινητήρας της νέας οικονομίας στη Μακεδονία».