Θεσσαλονίκη: Διώξεις για πλημμελήματα στους συλληφθέντες του επεισοδίου στον “Άγιο Δημήτριο” – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκαν να δικαστούν ο νοσηλευτής και οι δύο συνοδοί ασθενούς που συνελήφθησαν για το μεταξύ τους επεισόδιο το οποίο φέρεται να διαδραματίστηκε χθες το πρωί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος και των τριών συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, ο τραυματιοφορέας διώκεται για απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, η κόρη της ασθενούς που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο διώκεται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ η δεύτερη συνοδός, εγγονή της παθούσης για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Σημειώνεται πως και οι τρεις παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο από όπου πήραν αναβολή για την ερχόμενη Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο Δημήτρης Δουμάνης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων και τραυματιοφορέας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, βρέθηκε στο πλευρό του 66χρονου τραυματιοφορέα, ενώ σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ήρθα εδώ και είμαι σε κατάσταση σοκ, φανταστείτε πόσο μάλλον ο συνάδελφος. Ένας συνάδελφος ο οποίος προσήλθε χθες στην υπηρεσία του για να ασκήσει αυτό που όλοι λέμε, το λειτούργημα του και δυστυχώς βρέθηκε σιδεροδέσμιος στα κρατητήρια. Εμένα προσωπικά με σόκαρε αυτό όπως και όλους τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνετε να πηγαίνετε να ασκήσετε ένα λειτούργημα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να βρίσκεστε με χειροπέδες στα κρατητήρια. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Η Μαρία Κακανιάρη, αντιπρόεδρος του εργατικού σωματείου του νοσοκομείου “Άγιος Δημήτριος”, από την πλευρά της τόνισε: «Απορώ με την ψυχραιμία του συναδέλφου, δεν ξέρω αν άλλος άνθρωπος θα λειτουργούσε έτσι, τον έβριζε και αυτός έκανε σαν να μη την ακούει και πήγαινε στο ακτινολογικό, στην ράμπα η συνοδός της γυναίκας τον τράβηξε, του έσκισε την ποδιά του, τον έπιασε απ τον λαιμό, κατατρόμαξαν όλοι, βγήκαν όλοι».