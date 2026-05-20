Πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από Τούρκο αντιναύαρχο που θεωρείται ένας εκ των εμπνευστών της “Γαλάζιας Πατρίδας”

Στο στόχαστρο του Τούρκου αντιναύαρχου Τζιχάτ Γιαϊτσί, ο οποίος θεωρείται εκ των εμπνευστών της «Γαλάζιας Πατρίδας», βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή για την επίθεση στάθηκε η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Καππαδοκία για το πατριαρχικό συλλείτουργο που τελέστηκε στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στη Μαλακοπή.

Στην ανάρτησή του ο Τζιχάτ Γιαϊτσί εκφράζει την έντονη αντίρρησή του για το γεγονός ότι δόθηκε άδεια για την τελετή στην οποία παρευρέθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ο σκοπός της τελετής δεν ήταν θρησκευτικός, αλλά εκφράζει τις ελληνικές φιλοδοξίες. Αυτοί που το επέστρεψαν, ας το ξανασκεφτούν», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του στο Χ, ο Τούρκος αντιναύαρχος

«Στην Καππαδοκία βρίσκεται ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητα τους. Ευχαριστώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για αυτό το μοναδικό οδοιπορικό», είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Ανδρουλάκης δημοσιεύοντας βίντεο από την επίσκεψή του στην Καππαδοκία.

