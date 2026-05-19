Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταδικάζει την επίθεση σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες “καταδίκασε απερίφραστα τη φονική επίθεση που σημειώθηκε σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι”.

Σε ενημερωτικό σημείωμα προς ανταποκριτές, “ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις κατά χώρων λατρείας είναι «ιδιαίτερα αποτρόπαιες» και τόνισε την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν το μίσος και η μισαλλοδοξία σε όλες τους τις μορφές”.

Ο κ. Γκουτέρες εξέφρασε “τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ δήλωσε την αλληλεγγύη του προς τη μουσουλμανική κοινότητα”. Παράλληλα, ζήτησε τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας για την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ