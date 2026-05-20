Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Stoiximan GBL – Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό

Στις 28 Μαϊου θα γίνει το πρώτο τζάμπολ για τα ημιτελικά της Stoiximan Basket League, με το φετινό Πρωτάθλημα να έχει μπει στην τελική ευθεία.

Ήδη στα ημιτελικά βρίσκονται Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ που συνθέτουν το πρώτο ζευγάρι, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του μετά τον τρίτο αγώνα μεταξύ ΑΕΚ και Άρη.

Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη, με το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι να διεξάγεται στη «Sunel Arena».

Τα πρώτα παιχνίδια των σειρών του Ολυμπιακού με τον νικητή του ΑΕΚ-Άρης Betsson και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα γίνουν στις 28 Μαΐου, με τα Game 2 να διεξάγονται στις 30 του μήνα.

Η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί στις δύο νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Πέμπτη 28 Μαΐου – Game 1

18:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

20:15 Ολυμπιακός – ΑΕΚ/Άρης Betsson

Σάββατο 30 Μαΐου – Game 2

15:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

17:00 ΑΕΚ/Άρης Betsson – Ολυμπιακός

Δευτέρα 1 Ιουνίου – Game 3

Ολυμπιακός – ΑΕΚ/Άρης Betsson (Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα)

20:15 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

