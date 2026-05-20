MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στέλιος Παρλιάρος: Δεν ήθελα να κάνω σούπερ μάρκετ την εκπομπή μου με τις χορηγίες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Στέλιος Παρλιάρος παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους, που τον συνάντησαν σε πρόσφατη βραδινή του έξοδο. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ζαχαροπλάστης εξήγησε εμμέσως τους λόγους για τους οποίους δεν βρίσκεται πια στην τηλεόραση.

Έτσι, σχετικά με τις τηλεοπτικές προτάσεις που κατά καιρούς δέχεται, ο Στέλιος Παρλιάρος εξήγησε αρχικά πως “ξέρουν ότι λίγο νερό στο κρασί μου δεν βάζω”.

“Κάποια στιγμή άλλαξαν τα πράγματα στην τηλεόραση και ήρθε πάρα πολύ η ανάγκη του εκάστοτε καναλιού να θέλει χορηγία και προϊόντα. Και άλλα προϊόντα και άλλα προϊόντα”.

“Οπότε εκεί αισθάνθηκα λίγο πως δεν ήθελα να γίνει η εκπομπή σούπερ μάρκετ” συμπλήρωσε, με χαμόγελο, ο Στέλιος Παρλιάρος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Στέλιος Παρλιάρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Aegean: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5% στα 320,7 εκατ. ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρές επιχειρήσεις, εκταμιεύσεις από 31 Αυγούστου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Η αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας στο επίκεντρο πρωτοβουλίας του ΕΕΘ

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Κοινό φάρμακο για το άσθμα πολλά υποσχόμενο κατά των επιθετικών καρκίνων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο – “Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν”