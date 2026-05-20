Στέλιος Παρλιάρος: Δεν ήθελα να κάνω σούπερ μάρκετ την εκπομπή μου με τις χορηγίες
Ο Στέλιος Παρλιάρος παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους, που τον συνάντησαν σε πρόσφατη βραδινή του έξοδο. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ζαχαροπλάστης εξήγησε εμμέσως τους λόγους για τους οποίους δεν βρίσκεται πια στην τηλεόραση.
Έτσι, σχετικά με τις τηλεοπτικές προτάσεις που κατά καιρούς δέχεται, ο Στέλιος Παρλιάρος εξήγησε αρχικά πως “ξέρουν ότι λίγο νερό στο κρασί μου δεν βάζω”.
“Κάποια στιγμή άλλαξαν τα πράγματα στην τηλεόραση και ήρθε πάρα πολύ η ανάγκη του εκάστοτε καναλιού να θέλει χορηγία και προϊόντα. Και άλλα προϊόντα και άλλα προϊόντα”.
“Οπότε εκεί αισθάνθηκα λίγο πως δεν ήθελα να γίνει η εκπομπή σούπερ μάρκετ” συμπλήρωσε, με χαμόγελο, ο Στέλιος Παρλιάρος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.
