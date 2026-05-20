MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό  Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Αναλυτικά:

  1. Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο έρεισμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από τον Α/Κ Ν. Ρυσίου (χ.θ. 18+850) έως το ύψος του Κ/Κ Κασσανδρείας (χ.θ.23+650)., από την Δευτέρα 18.05.2026 έως και την Παρασκευή 22.05.2026, από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι παρεμβάσεις θα περιοριστούν αποκλειστικά στο έρεισμα του ανωτέρω οδικού τμήματος, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Τα συνεργεία θα είναι κινητά και το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος σύντομης διάρκειας.
  2. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 22.05.2026 και από τη Δευτέρα 25.05.2026 έως την Πέμπτη 28.05.2026 θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας σήμανσης επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από την Χ.Θ. 24+000 (μετά τον Α/Κ Τριλόφου) έως τη Χ.Θ. 30+000 (είσοδος από Μεσημέρι) με κατεύθυνση προς την Ν. Μουδανιά. Η ώρα έναρξης των εργασιών θα είναι 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της ΛΕΑ.  

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (1), το Τμήμα Τροχαίας Ν. Μουδανιών (1) και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (1,2), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μητέρα άφησε μόνη στο σπίτι για δύο ώρες την 4χρονη κόρη της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

“Στις εκλογές θα κατέβουμε όλοι μαζί υπό τον Τσίπρα” δηλώνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Σχοινάς για Βορίζια: Επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μαρινάκης: Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Ζάκυνθος: “Σκεφτόμουν ότι σκοτώθηκα, είχα τάσεις λιποθυμίας” λέει η γυναίκα που έπεσε με μηχανάκι σε τρύπα οπτικής ίνας

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα αγχολυτικού φαρμάκου – Δείτε ποιο είναι