Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Αναλυτικά:

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο έρεισμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από τον Α/Κ Ν. Ρυσίου (χ.θ. 18+850) έως το ύψος του Κ/Κ Κασσανδρείας (χ.θ.23+650)., από την Δευτέρα 18.05.2026 έως και την Παρασκευή 22.05.2026, από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι παρεμβάσεις θα περιοριστούν αποκλειστικά στο έρεισμα του ανωτέρω οδικού τμήματος, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Τα συνεργεία θα είναι κινητά και το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος σύντομης διάρκειας. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 22.05.2026 και από τη Δευτέρα 25.05.2026 έως την Πέμπτη 28.05.2026 θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας σήμανσης επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από την Χ.Θ. 24+000 (μετά τον Α/Κ Τριλόφου) έως τη Χ.Θ. 30+000 (είσοδος από Μεσημέρι) με κατεύθυνση προς την Ν. Μουδανιά. Η ώρα έναρξης των εργασιών θα είναι 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της ΛΕΑ.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (1), το Τμήμα Τροχαίας Ν. Μουδανιών (1) και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (1,2), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.