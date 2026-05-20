Υποκλοπές: Στην Επιτροπή Θεσμών ο διοικητής της ΕΥΠ – Παρόντες Σκέρτσος, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου

Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, και παρουσία του Άκη Σκέρτσου συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, το παρών δίνει και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με επιστολή που απέστειλε το πρωί προς το προεδρείο της Επιτροπής η οποία κοινοποιήθηκε και στα μέλη της, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ενημερώνει για τους λόγους που δεν θα παραστεί ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην προγραμματισμένη συνεδρίαση για τις 13:00.

Με επίκληση της συνταγματικά κατοχυρωμένης διάκρισης των εξουσιών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υποστηρίζει στην επιστολή του ότι «η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική».

Επιπλέον αναφέρει πως με την εν λόγω κλήση «ζητείται η ακρόασή μας αορίστως, επί θεμάτων, που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας, τα οποία και δεν εξειδικεύονται».

Υπενθυμίζεται ότι η κλήση του κ. Τζαβέλλα για ακρόαση ζητήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον απόηχο της διάταξης για αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών.