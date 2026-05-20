Βίκυ Σταυροπούλου: Είχα ενοχές για τον χωρισμό μου, μην χρεωθεί η Δανάη μια δική μου λάθος επιλογή στο μεγάλωμά της

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Βίκυ Σταυροπούλου στην κυπριακή τηλεόραση, απόσπασμα της οποίας συνέντευξης προβλήθηκε το πρωινό της Τετάρτης στο “Happy Day” του Alpha.

Σ’ αυτό, λοιπόν, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και την απόφαση να τραβήξουν δρόμους χωριστούς με τον πρώην σύντροφο της και πατέρα της κόρης της, Δανάης.

Ειδικότερα, η Βίκυ Σταυροπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τη στιγμή που αποφάσισα να χωρίσω θυμάμαι τις ενοχές, ότι τώρα τι φταίει αυτό το παιδάκι. Μια λάθος δηλαδή δική μου επιλογή να χρεωθεί στο μεγάλωμά της και τα λοιπά. Βλέποντας όμως τώρα που η Δανάη έχει μεγαλώσει και κουβεντιάζοντας μαζί της, την ευχαριστώ και πάρα πολύ γι’ αυτό, μου τα ‘χει πάρει όλα αυτά”.

“Μου λέει “εντάξει, δεν ήσουν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη και γω την είχα την αγάπη και από τους δυο”.

“Οπότε αυτό με έκανε να νιώθω λίγο πιο ανάλαφρα σε σχέση μ’ αυτό” συμπλήρωσε, επίσης, η Βίκυ Σταυροπούλου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

