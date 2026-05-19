Γιάννης Τσιμιτσέλης για το “Όπου υπάρχει Ελλάδα”: Δεν είναι ωραίο να γίνονται τέτοια λάθη, θα μπορούσα να έρθω σε δύσκολη θέση

Για το τεχνικό λάθος που συνέβη στον αέρα του “Όπου υπάρχει Ελλάδα” πριν λίγα 24ωρα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη, το πρωινό της Τρίτης.

“Προφανώς ήταν λάθος του ηχολήπτη που δεν απομόνωσε το βίντεο και άφησε να περάσει στον αέρα ο ήχος. Όταν είσαι σε μια εκπομπή ζωντανή και παίζουν κάποια βίντεο, δεν μπορείς να είσαι μουγγός. Μιλάς, σχολιάζεις, λες από τα πιο σοβαρά μέχρι τη μεγαλύτερη βλακεία. Ήταν ένα ατυχές περιστατικό, δεν το έκανε και το παιδί επίτηδες” επισήμανε, αρχικά, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

“Κατά λάθος έγινε οπότε ελπίζω να μην επαναληφθεί γιατί, εσωτερικά και μεταξύ μας μπορεί να πούμε ό,τι βλακεία μπορείς να φανταστείς, δημόσια δεν θα λέγαμε πολλά από τα πράγματα που συζητάμε.

Καλό θα είναι όταν είναι κάτι δημόσιο να τοποθετείσαι, όταν είναι κάτι μεταξύ μας και όχι για μεγάλη κατανάλωση να μένει μεταξύ μας”.

“Δεν είναι η θέση μου να κάνω επιπλήξεις αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν δικό μου λάθος. Οπότε προφανώς ήταν κάποιου άλλου το λάθος και δεν πρέπει να συμβαίνει. Γιατί θα μπορούσα κάλλιστα να έρθω σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση λέγοντας κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να πω δημόσια” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.