Απόψε ο μεγάλος τελικός του Europa League: Πού θα δείτε το Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα

Η ώρα για τον φετινό τελικό του Europa League έφτασε, καθώς απόψε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Μάλιστα, υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός θέλει η ομάδα του Ουνάι Έμερι να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης, ούτως ώστε να κερδίσει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League.

Η σέντρα του ματς έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 1.